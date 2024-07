Comparte

Este lunes, Karina Oliva, excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana, salió en defensa de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que confirmaron la reelección del actual presidente, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, quien está en el poder desde 2013, se reeligió para un tercer mandato consecutivo este domingo, obteniendo el 51,20 % de los votos (5.150.092), según el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, y a pesar de las críticas internacionales sobre la transparencia del proceso electoral, el CNE reafirmó los resultados, destacando la participación ciudadana en las urnas.

Declaraciones de Karina Oliva

A través de su cuenta de Instagram, Karina Oliva se refirió a las críticas surgidas a raíz de los resultados electorales, donde diversos líderes mundiales cuestionaron la legitimidad del proceso, calificándolo de fraudulento y afirmando que no refleja la voluntad del pueblo venezolano.

“Hace semanas la oposición venezolana dijo que no reconocería los resultados, salvo que ellos ganaran. ¿Curioso? No, es el mecanismo para desprestigiar un proceso que fue refrendado en las urnas”, escribió la ex militante de Comunes en su publicación, que acompañó con una imagen de los resultados electorales.

Apoyo a Maduro en Medio de la Controversia

El respaldo de Oliva a Maduro se da en un contexto de creciente controversia internacional. Países y organizaciones extranjeras han expresado su preocupación por la falta de transparencia y legitimidad en las elecciones venezolanas.

Sin embargo, la postura de Oliva refleja una perspectiva diferente, destacando la importancia de respetar los resultados emitidos por las autoridades electorales del país sudamericano.

Repercusiones Internacionales

Finalmente, las elecciones en Venezuela son objeto de escrutinio global, con muchas naciones declarando su desconfianza en el proceso.

No obstante, figuras políticas como Karina Oliva continúan defendiendo la validez de los resultados, sugiriendo que las críticas son parte de un esfuerzo para desacreditar el proceso democrático en Venezuela.