Tras el arribo a Santiago del embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, el Presidente Gabriel Boric reiteró que “no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro”. Asimismo, el mandatario aseveró que “no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

El jefe de Estado se reunió con el canciller Alberto van Klaveren y el embajador Gazmuri, luego de su regreso a Chile. Cabe recordar que el diplomático fue expulsado de Caracas, luego del primer pronunciamiento del mandatario.

Dentro de este contexto, el mandatario reiteró que Chile desconoce la reelección de Maduro como presidente de Venezuela.

“Recibí en La Moneda al canciller Alberto van Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, sostuvo.

El presidente también hizo un llamado “a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”.

A casi una semana de las polémicas elecciones presidenciales venezolanas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reiteró el triunfo de Nicolás Maduro. Sin embargo, aún no se entregan las actas de votaciones.