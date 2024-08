Comparte

Este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren respondió a los emplazamientos para reconocer a Edmundo González como el Presidente electo de Venezuela.

La situación surge tras el cuestionado proceso electoral desarrollado en aquel país, tras el cual Nicolás Maduro se autoproclamó como Presidente.

Países como Argentina y Costa Rica han optado por desconocer el anuncio de Maduro y en su lugar reconocer a Edmundo González como el Presidente electo de Venezuela.

En ese contexto, durante esta jornada el canciller chileno asistió a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, instancia en la que descartó que el Gobierno considere decantarse por aquella medida.

“Los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González son muy pocos. La mayoría de los países ha optado por no reconocer a ningún presidente electo”, explicó.

“Respecto de la probabilidad de fraude, creemos que es muy alta, eso no lo negamos y estamos dispuestos a sostener eso, pero de eso no hay que concluir que podamos reconocer a Edmundo González”, añadió.

“En ese contexto, creo que hay cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional en no repetir la experiencia del ‘presidente encargado’ Juan Guaidó, básicamente porque no demostró ser efectiva y no produjo un cambio en Venezuela”, sentenció.