Comparte

El diputado Gaspar Rivas generó controversia al declarar que, pese a su salario como parlamentario, no ha podido adquirir una casa propia.

Durante una intervención, Rivas defendió su apoyo al retiro de fondos AFP, explicando que su situación financiera le impide comprar una vivienda sin recurrir a un crédito hipotecario.

“Yo soy abogado, tengo 46 años, soy diputado de la República y no tengo casa propia… yo arriendo”, confesó el legislador, quien percibe un salario mensual de 7.348.983 pesos más asignaciones.

Rivas argumentó que, a pesar de su ingreso, no está dispuesto a endeudarse por 20 años para adquirir una propiedad.

“No me quiero encalillar durante 20 años para que el banco me meta la mano en el bolsillo y se enriquezca con mi plata. Luego, si yo no tengo la posibilidad de pagarle al banco, el banco se quede con mi casa”, señaló.

Además, subrayó que solo las personas “extremadamente ricas” pueden pagar una casa al contado, destacando que su patrimonio se limita a un vehículo y los muebles del inmueble que arrienda.

Retiro fondos AFP – Agencia Uno

Críticas de otros parlamentarios a Rivas

Las declaraciones de Gaspar Rivas provocaron duras críticas de sus colegas, quienes cuestionaron su manejo financiero y su capacidad como legislador.

El diputado Jorge Durán (RN) calificó las palabras de Rivas como “un insulto a la ciudadanía”.

Durán criticó la falta de planificación financiera del parlamentario, considerando que un chileno común enfrenta alzas de precios, cesantía y otros desafíos económicos con ingresos mucho menores.

“El diputado de verdad necesita una clase de administración financiera”, aseveró Durán.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) enfatizó que los proyectos de retiro de fondos AFP están diseñados para la ciudadanía, no para autoridades con altos sueldos.

Arroyo consideró que si Rivas tiene problemas financieros, estos son de carácter personal y no deben influir en la percepción del público.

“Si él tiene problemas en su administración de su dinero, es un problema personal”, afirmó Arroyo, sugiriendo que Rivas podría beneficiarse de un proyecto de ley sobre educación financiera.