Luego de la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro en las recientes elecciones de Venezuela, los líderes políticos chilenos José Antonio Kast y Evelyn Matthei manifestaron su rechazo y llamaron al gobierno de Chile a tomar medidas concretas a nivel internacional.

Declaración de José Antonio Kast

José Antonio Kast criticó duramente el resultado electoral, acusando a Maduro de haber robado las elecciones y privando a los venezolanos de su derecho a decidir su futuro.

“Hoy se confirma que Nicolás Maduro ha robado una vez más las elecciones en Venezuela, negándole el derecho a los venezolanos a elegir su propio destino,” afirmó Kast.

Además, instó al gobierno chileno a no permanecer indiferente ante lo sucedido. “Desde Chile no nos podemos quedar mirando a la distancia lo que ocurra en Venezuela, no podemos permitir que la dictadura triunfe sobre la libertad. Es hora de que el gobierno de Chile deje de tuitear y realice acciones concretas en los organismos internacionales para evitar que esta dictadura se consolide.”

El gobierno de Chile tiene que dejar de twittear y tiene que comenzar a liderar acciones concretas, a nivel internacional, para evitar que la dictadura de Maduro se consolide. pic.twitter.com/IsPUuYdwLJ — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 22, 2024

Opinión de Evelyn Matthei

Por su parte, Evelyn Matthei se sumó a las críticas, señalando que la dictadura de Maduro ha vuelto a atropellar los derechos de los venezolanos.

“La dictadura de Maduro hoy volvió a atropellar impunemente la voluntad y libertad de los venezolanos,” declaró Matthei, quien también valoró la postura del presidente Gabriel Boric al reconocer la situación como un “fraude” y una “dictadura”.

Sin embargo, enfatizó que es momento de que Chile tome acciones concretas.

“Llegó el momento de tomar como país acciones concretas. Un primer paso será el que se reconozca a Edmundo González como Presidente electo y se promueva internacionalmente la defensa y restitución de la democracia en Venezuela.”

La dictadura de Maduro hoy volvió a atropellar impunemente la voluntad y libertad de los venezolanos. Siempre fue fraude y aunque valoro que el Presidente @gabrielboric llame a las cosas por su nombre, “fraude” y “dictadura”, llegó el momento de tomar como país acciones… pic.twitter.com/vFuE9c5hKD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 22, 2024

Llamado a la acción internacional

Tanto Kast como Matthei coincidieron en la necesidad de que Chile asuma un rol más activo en la defensa de la democracia en Venezuela, promoviendo acciones internacionales que impidan la consolidación del régimen de Maduro.