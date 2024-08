Comparte

¿Modificación en el equipo del Ministerio del Interior? Es el cuestionamiento que ha surgido ante la ola de violencia en la Región Metropolitana, registrada principalmente en agosto.

Para el diputado RN, Andrés Longton, “algún cambio tiene que haber”.

“Es insostenible y la verdad es que no tiene mayor explicación, que frente a una crisis tan grande como la que vivimos, la más grande en la historia de Chile, de hecho, son 24 homicidios, porque mataron a una mujer en Lo Prado anoche”, sostuvo en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

“(…) Sorprende que a estas alturas el Gobierno no haya pensado en ningún tipo de cambio, porque cuando las cosas no salen bien, como están saliendo ahora, uno racionalmente dice ‘hay que cambiar el equipo'”, sumó.

“O sea, ¿cómo puede ser que sigan las mismas personas, todas ellas, a pesar de que no solamente no hemos tenido mejores resultados, sino que han empeorado y los planes que se han ejecutado han fracasado? Se han puesto más recursos, pero esto pareciera ser que no se ejecutan, porque recordemos que el Plan Calles sin Violencia y Contra el Crimen Organizado, a mayo, tenía una ejecución paupérrima de un 16-22%”, ejemplificó el parlamentario.

En ese sentido, Longton expresó que “pareciera ser que se antepone lo comunicacional, lo político, lo electoral para tratar que no se genere un daño en el propio Gobierno al asumir esta crisis, cambiando a personas, las cuales están a cargo en materia de seguridad”.

Crisis de seguridad

“Entonces, yo me preguntaría qué hubiera ocurrido en el Gobierno del expresidente Piñera ante una crisis de esta magnitud”, cuestionó el diputado.

“Habrían pedido las salidas desde el Presidente hasta el último funcionario de ese Gobierno”, respondió.

“Y la verdad es que el Presidente para liderar esta crisis tiene que primero reconocerla, la profundidad, y al reconocer la profundidad de esta, debe obviamente tomar cartas en el asunto y hacer los cambios correspondiente para que se ponga a liderar esta crisis, no que se ponga como observador”, concluyó.