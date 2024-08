Comparte

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el séptimo retiro de los ahorros previsionales, con un resultado de 4 votos a favor y 9 en contra.

Esta decisión se influenció en gran medida por el apoyo que buena parte del oficialismo dio a la postura del Gobierno, el cual ha manifestado su oposición al proyecto.

A pesar de este rechazo, la iniciativa será enviada a la Sala de la Cámara Baja con un informe negativo, siendo el diputado informante el Socialista Marcos Ilabaca. En la votación en contra de la idea de legislar, destacaron los votos de Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores y Andrés Longton (RN), Raúl Leiva y Leonardo Soto (PS), Javiera Morales y Maite Orsini (FA), y Luis Sánchez (Partido Republicano).

Cámara de Diputados – Agencia Uno

Reacciones encontradas tras el rechazo

Pamela Jiles, una de las principales defensoras del proyecto, no dudó en expresar su descontento con la decisión. “La clase política miserable, izquierda, derecha, centro, coludidos para robarle su plata a la gente. No digan que no la vieron venir, porque lo que están generando es la indignación de la gente, la rabia, la furia de las personas”, afirmó la diputada.

Por otro lado, Jorge Alessandri, uno de los diputados que votó en contra, llamó al Gobierno a enfocarse en la creación de empleos y el crecimiento económico. “Ya hizo un esfuerzo la presidenta Bachelet con el Pilar Solidario y el presidente Piñera con la PGU, que asegura a todos los chilenos un piso mínimo a los 65 años. Sacar dinero de este fondo significa un país más pobre y con peores montos de pensiones”, subrayó Alessandri.

Próxima etapa del séptimo retiro en la Sala de la Cámara Baja

El próximo paso del proyecto se discutirá en la Sala de la Cámara Baja, aunque con un informe desfavorable, lo que complicará su avance en el Congreso.