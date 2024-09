Comparte

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la presentación de las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema. Además, abordó la polémica por la relación entre el exministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla, imputado por el Caso Audios.

“Los ministros se arriesgan primero que todo a la suspensión del cargo, en el caso de Ángela Vivanco existe un cuaderno de remoción, que no existe con los otros dos ministros. Pero lo que arriesgan es la suspensión del cargo y la inhabilidad para acceder a cargos público por cinco años”, detalló en conversación con La Mañana de Agricultura.

“El juez en el fondo es el Senado, nosotros de alguna forma somos los relatores e investigadores, somos la primera parte de la causa. Quien determina al final es el Senado“, explicó.

Respecto a la decisión de presentar acusaciones de manera separada con el oficialismo, en lugar de fusionarlas en solo una, Ossandón sostuvo que “hicimos un intento de conversar el tema, pero como nosotros íbamos con dos, tomamos una decisión política de llevar la acusación de Vivanco y Sergio Muñoz juntos”.

“La falta es bastante similar, son todos casos de notable abandono de deberes, pero los hechos son de la misma gravedad. Había algunas personas que no estaban de acuerdo con votar una sola vez por los dos. Eso complicó a algunas personas”.

“En el caso de la ministra Vivanco, nosotros pensamos que al menos la comisión podría ser la misma, lamentablemente eso no lo permite el reglamento. Tiene que ser una acusación con una comisión revisora“, añadió.

Sobre la posibilidad de que estas tres acusaciones puedan ralentizar la labor del parlamento, la diputada aseguró que “como dice la juventud, le han puesto ‘mucho color’. Hay que dejar claro que las acusaciones constitucionales no aparecen cuando uno tiene tiempo legislativo, sino cuando aparecen por los hechos”, afirmó.

Diputada Ossandón por relación de Chadwick con Hermosilla: “Hemos pasado muchos días dando explicaciones sobre supuestos”

En la instancia, la diputada además abordó la posibilidad de que el exministro Andrés Chadwick comparezca ante las comisiones investigadoras por una de las acusaciones constitucionales.

“Nosotros no sabemos en qué situación está el exministro del Interior, porque no hemos tenido a posibilidad de conversarlo. Efectivamente cada vez hay más voces que se van sumando a este coro de que necesitamos una explicación”, señaló.

“‘¿Cuál es realmente la relación que existe entre él y Luis Hermosilla?, porque nos complica, hemos pasado muchos días dando explicaciones sobre supuestos, sobre especulaciones e hipótesis. Muchas veces pueden ser muy injustas porque no tenemos la información que corresponde”, expresó.

“En nuestra acusación no está mencionado Andrés Chadwick, no tengo idea si lo van a citar o no en la otra acusación. Pero claramente el acusado no es él, los que cumplieron un notable abandono de deberes son los jueces de la Corte Suprema”, añadió.

“A veces se ocupa para hacer un mono político, que en definitiva tiene otro objetivo, que es afectar las elecciones. Los acusados son otros. Tenemos claro que Andrés Chadwick es una persona muy relevante para nuestro sector. Estamos todos sorprendidos que esté en este baile con Hermosilla“, comentó.

“Tenemos que definir si existía una relación de amistad, una relación profesional o si el señor Hermosilla lo ocupaba como una muletilla durante todo el tiempo”, cerró.