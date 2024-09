Comparte

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a las acusaciones constitucionales presentadas contra ministros de la Corte Suprema, manifestando su confianza en que las iniciativas serán aprobadas, abordando además la polémica relación entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.

“Yo pienso que sí, yo pienso que incluso se van a aprobar varias, me parece. Se ha tratado de instaurar que la oposición no apoyaría una acusación a Vivanco como la que fue presentada por el oficialismo, lo cual me parece que es estar hilando muy fino, porque la excusa sería porque la acusación está nombrado Andrés Chadwick”, comentó.

“Tenemos que entender, y la gente tiene que entender, que esta es una acusación constitucional a los ministros de la Corte Suprema, Andrés Chadwick es una persona particular, que hoy día está en su mundo, y que si va a hablar o no va a hablar es un tema que lo decide él“, agregó.

“Pero nosotros estamos resolviendo sobre un poder del Estado, del cual nosotros nos vimos obligados a usar una herramienta como es la acusación constitucional para tratar de aportar y demostrar de aquí en adelante que hay ciertas cosas que estos magistrados no deben hacer porque estarían haciendo un notable abandono de sus deberes“, añadió.

“No desviemos la conversación. Esta acusación es hacia los ministros de la Corte Suprema. Esto no es ni contra Luis Hermosilla ni contra Andrés Chadwick. Si bien ellos son parte, también, de la investigación, pero no son los acusados”, cerró.