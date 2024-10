El exministro Andrés Chadwick renunció a la UDI

Comparte

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a la UDI. Así lo informó este martes el presidente y diputado del gremialismo, Guillermo Ramírez, desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.

“El exministro Chadwick me llamó hace aproximadamente dos semanas para notificarme que habría renunciado a la UDI”, comunicó el timonel de la colectividad, detallando que concretó su salida a través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel).

“Lo que él me dijo, textualmente, en esa conversación que ‘lo hacía para no dañar a la UDI’ ante las injustas acusaciones“, comentó el diputado Ramírez.

En ese sentido, aprovechó de agradecer a la otrora autoridad de tomar esta decisión, que según declaró el presidente de la UDI, “yo no se la pedí, pero él voluntariamente asumió”.

“Esto le va a dar a él más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer en contra de 10 diputados que lo injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero”, señaló.

Así, también indicó que al renunciar a la militancia “no solamente se podrá defender mejor y llevar adelante las acciones ante la ley, sino que además, en cierta forma, evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el caso no puedan hacerlo y por eso agradecemos el gesto”.

“Para él esta es una decisión que fue muy difícil. Él me manifestó que fue muy dolorosa y yo aprovecho, ya que usted me pregunta, de agradecerle al exministro Chadwick que me haya llamado en el momento en que tomó la decisión de renunciar”, complementó Ramírez.