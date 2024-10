Comparte

El diputado Marcos Ilabaca del Partido Socialista destacó el comienzó de la discusión respecto a la reforma al sistema de nombramiento de jueces y ministros de la Corte Suprema, sin embargo advirtió que “es absolutamente insuficiente” y afirmó que “tenemos que hacernos cargo de cada uno de los problemas que hoy presenta el Poder Judicial”.

Previo al comienzo de la discusión, el diputado Ilabaca (PS) afirmó “valorar que el Gobierno tome la importancia que implica llevar adelante una modificación al Poder Judicial, pero creo que sólo hacernos cargo del sistema de nombramiento es absolutamente insuficiente”.

“Tenemos que hacernos cargo de cada uno de los problemas que hoy presenta el Poder Judicial. Los jueces deben dedicarse a la judicatura, a resolver los juicios que hoy tienen. Y tenemos que ser capaces de separar las diferentes funciones que hoy tienen en su interior”, agregó.

En ese sentido, señaló que “no es posible que sean los supremos quienes se hagan cargo de las facultades disciplinarias, por ejemplo. No es posible que la Corporación Administrativa del Poder Judicial haga lo que quiera en la toma de decisiones de orden económico. No es posible que hoy el sistema de nombramiento esté tan politizado como el que actualmente existe. Y por lo mismo, en la Comisión de Constitución, le pusimos acelerador a la discusión”.

Sobre esto último, comentó que “existen varios proyectos de los cuales uno es de la autoría de la diputada Musante, que me invitó a firmar, pero son varios los que actualmente existen en la Comisión de Constitución y estamos esperando el que el Gobierno ha presentado. Si bien conocemos algunos titulares respecto a este, sería correcto esperar a que el ministro Cordero venga a presentarlo”.

De igual forma, sostuvo que “creo que este es el momento y la oportunidad para poder llevar adelante una reforma profunda, cuestión que la Corte Suprema siempre rechazó. Siempre bajo el slogan de que la independencia del Poder Judicial hay que cuidarla, la Corte Suprema impidió cualquier tipo de reforma. Hoy es el momento y creo que Chile perdería una tremenda oportunidad si no somos capaces de llevar adelante un gran acuerdo que permita una reforma profunda a este sistema”.

El parlamentario además fue consultado respecto a elementos que se plantean para reformar el sistema de nombramiento de jueces y ministros.

Frente a esto, respondió que “efectivamente, creo que es necesario tener consejos autónomos preocupados respecto a esta materia y que sean ellos quienes lleven adelante los procesos de nombramientos. Insisto, no es posible que el Poder Judicial, y la Corte Suprema en particular, tenga el poder que hoy tiene”.

“El caso de la señora Vivanco, lo que hemos conocido respecto de los demás ministros de la Corte Suprema, creo que nos dan una tremenda oportunidad. Es necesario, y en eso creo que el Gobierno ha tomado decisiones correctas, de ir avanzando en estas modificaciones”, complementó.

No obstante, indicó que “al interior de la Comisión de Constitución, una cuestión que ya he denunciado, creo que es absolutamente insuficiente que solamente nos aboquemos al nombramiento y no seamos capaces de ver otras áreas fundamentales. El control disciplinario es fundamental”.

“Hace meses atrás, en plena pandemia, escuchamos que había una jueza de la República, hija de un ministro de la Suprema, que fallaba desde Italia señalando que estaba en Santiago. ¿Ustedes saben lo que le pasó a esa jueza? Las facultades disciplinarias de la Corte Suprema le aplicaron una amonestación por un hecho grave. Ese tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir. Es necesario poder establecer medidas respecto a la probidad, respecto al cumplimiento de meta y productiva, y transparencia absoluta y no lo que hoy existe”, concluyó.