La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Vlado Mirosevic (PL).

Cabe recordar que en diálogo con “La Mañana de Agricultura”, el diputado sostuvo este lunes: “Yo tengo una angustia con Chile. Yo creo que nosotros no tenemos un norte. Más allá de si nos gobierna un poco más la izquierda, un poco más la derecha, no tenemos un proyecto país. No sabemos para dónde vamos”.

Sobre el tema, la secretaria de Estado manifestó: “Yo diría dos cosas; Uno, los partidos tienen derecho a presentar su precandidatura, y dos, el Gobierno es prescindente sobre las candidaturas, por lo tanto, no vamos a opinar sobre dimes y diretes de esto”.

“El PL, entendemos que ha presentado una precandidatura y, como cualquier otro partido, tiene su legítimo derecho a hacerlo”, aseguró Vallejo en su vocería desde el Palacio de La Moneda.

“El resto, si le molesta a una persona u otra, es parte del debate de los partidos, los parlamentarios, pero no es del Gobierno porque en esta materia es prescindente”, concluyó.