Este martes el Partido Comunista se refirió a la polémica en el Ejecutivo Caso Manuel Monsalve, luego de que el exsubsecretario del Interior haya sido denunciado por violación.

“Lo deseable, ante una denuncia de esta envergadura, habría sido dar un paso al costado desde el primer minuto, por el bien del proceso y la propia afectada”, declaró la colectividad en un comunicado.

En la misma línea, la colectividad manifestó que se lleve a cabo “un debido proceso de investigación que en primer lugar proteja y resguarde a la víctima, su integridad y evitando la victimización secundaria de los hechos”.

“Chile hoy vive una crisis de sus instituciones, lo hemos visto de manera cruda en casos de alta connotación pública como el caso Hermosilla, que involucra a ex autoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como a magistrados del Poder Judicial”, comentaron.

“Así también con la acusación constitucional votada la semana pasada contra los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, donde terminan siendo destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos. Dos trayectorias de jueces absolutamente distintas, y en donde no compartimos la destitución de este último”, expresa el partido.

“Ante la grave denuncia que afecta a una ex autoridad, que la primera gran prioridad debe ser no perder de vista el fondo, que hoy no es otro que proteger el debido proceso y asegurar a la denunciante su protección y su resguardo”, cierran.