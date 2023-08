Comparte

En conversación con Javier Parra en el programa Protagonistas de Agricultura TV, el ídolo de Universidad Católica habló de todo, desde su salida de la selección hasta el presente de Alexander Aravena.

Mirosevic, quien estuvo como ayudante técnico de La Roja Sub-20 desde 2022 hasta inicio de este año, al ser preguntado si había sentido el cambio de gerencia deportiva en la selección, respondió “yo creo que sí. Era un proyecto en el cual creía porque encontraba que tenía bastante solidez y siento que no se logró terminar. Hay una ANFP que tiene que tomar decisiones y está perfecto. Personalmente esa es mi opinión”, expresó el deportista formado en la UC.

A propósito del combinado nacional, Milovan también aprovechó de analizar el presente de unas las promesas de la selección, Alexander Aravena. “Alexander es un chico que está empezando y me gustaría que lo dejáramos y que le exigiéramos más, porque estos son los momentos en que les hacemos entender a los jugadores que ya ‘la hicieron’ y no es así. Lo cierto es que destacar en Chile no es suficiente para la Selección”, dijo Milovan.

En la conversación con Protagonistas, el ídolo cruzado también dio su opinión sobre la seguridad del país. “Mi sensación es la que deben tener todos los chilenos hoy, que uno sale a la calle y tiene que andar con más cuidado. Entonces ya te cuestionas si puedes salir, yo ya no salgo. Estamos viviendo en un lugar donde se vive con miedo, es tremendamente nocivo”, manifestó Milovan Mirosevic.

