Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Bárbara Hernández, confesó las dificultades que tuvo que vivir en su infancia.

“A los 9 años me di cuenta de lo segregado que es Chile. Vivía en Recoleta y tenía que subir por La Pirámide para ir a Vitacura y así recién poder estar en un sitio con áreas verdes. Cuando iba a lugares privados no podía estacionar porque mi papá tenía un taxi. Las niñas no me saludaban porque ocupaba ropa americana”, expresó la campeona mundial de aguas gélidas.

En programa, la nadadora nacional se refirió a su relación con Kristel Köbrich. “Kristel es una ídola. La conocí en mi adolescencia, ella se fue a Córdoba y yo entré a la universidad. Pensé que dejaríamos de ser amigas pero la amistad se fortaleció con la distancia. En un comienzo no me gustaba que me vieran con ella para que no pensaran que estaba colgada de su éxito. Actualmente nos queremos mucho y antes de mis competencias siempre me habla deseándome suerte”, dijo Hernández.

Dos semanas después de que Bárbara Hernández ganara en el Mundial de aguas gélidas de Rusia, fue robado el vehículo de su padre, el cual llevaba las medallas. “Sentí angustia, el auto era la herramienta de trabajo de mi papá. Hubo mucha prensa y aprendí que no hay prensa mala. Cuando los ladrones se enteraron que era la primera vez que una latina ganaba un mundial en Rusia, apareció el auto y las cintas de las medallas”, relató la La Sirena de Hielo.

Mira el capítulo completo aquí: