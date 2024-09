Comparte

En la más reciente emisión de “Conectados en Agricultura”, el conductor Sergio “Checho” Hirane lanzó una dura crítica al estado actual de la corrupción en Chile, afirmando que “el país se jodió”. Acompañado por los panelistas Camila Flores y Giovanni Calderón, Hirane abordó diversos temas de actualidad, centrándose en la crisis institucional y la percepción de corrupción generalizada.

La corrupción: un mal que trasciende ideologías

Hirane fue enfático al señalar que la corrupción no es exclusiva de un sector político. “Corrupto de nosotros hecho, principalmente, o sea, con qué moral va a venir la izquierda después del caso Fundaciones a decir que la derecha es corrupta”, expresó el conductor. Esta declaración pone de manifiesto la visión de que la corrupción es un problema transversal que afecta a todo el espectro político.

El panel coincidió en que es necesario ser implacables con aquellos involucrados en actos de corrupción, independientemente de su afiliación política. Camila Flores enfatizó la importancia de “ser especialmente implacables con este tema” y la necesidad de que los implicados “tienen que salir lo antes posible hablar, aclarar”.

La crisis institucional y la falta de liderazgo

Durante el programa, se discutió la percepción de una crisis institucional en Chile. Hirane expresó su preocupación por la falta de reacción del gobierno ante diversos problemas que afectan a la ciudadanía. “El gobierno no reacciona. Eso es lo que a mí me llama profundamente la atención. ¿Dónde está el espíritu del gobierno para mejorarle realmente la vida?”, cuestionó.

Giovanni Calderón, por su parte, señaló la existencia de un sector de la población que “todavía no encuentra ese liderazgo, no tiene esa representación, no se siente representado por ninguno de los liderazgos que aparecen en las encuestas”.

La discusión también abordó temas como la conmemoración del golpe militar de 1973 y las recientes declaraciones de Eduardo Frei, reflejando la complejidad del escenario político actual en Chile.

A lo largo del programa, quedó en evidencia la preocupación de los panelistas por el estado actual del país y la necesidad de abordar de manera seria y responsable los problemas de corrupción y falta de liderazgo que, según su visión, están afectando el desarrollo y la estabilidad de Chile.