Claudio Bravo no la está pasando bien, ya que su futuro es incierto. El portero de 39 años no puede jugar con la camiseta del Real Betis porque el fair play financiero no le permitió al club inscribirlo, por lo que no sabe cuándo y dónde jugará.

Por lo mismo, algunos clubes están alerta y comienzan a sondear al chileno, pese a todo fue citado por Manuel Pellegrini para ver si resuelven su situación a última hora.

Uno de los equipos que están atentos a los movimientos del chileno es el Girona, que se encuentra en una incesante búsqueda de arquero, ya que Álvaro Fernández, Matías Dituro y Agustín Rossi se han negado a fichar por el Gironins.

Una de las ventajas del equipo de la ciudad de Gerona es que pertenece al City Group, mismos dueños del Manchester City, donde Bravo estuvo varias temporadas, por lo que podría ayudar para su fichaje.

Además, de acuerdo a las informaciones que manejan en España, el Girona le ofrece un contrato por 2 o 3 años, aunque con el pago del salario fraccionado. Por ahora, no hay propuestas formales y el tiempo apremia, ya que el mercado de fichajes finaliza a fines de agosto.