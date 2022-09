Comparte

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la actriz y comediante Yamila Reyna se refirió a su relación con el futbolista Diego Sánchez, con quien tenía todo listo para casarse, pero que a último minuto tuvo dudas.

La argentina se comprometió con el arquero de Deportes Antofagasta en abril de 2021, sin embargo, aún no han podido concretar su boda.

"Me iba a casar, tenía la fecha lista. Iba a llegar el matrimonio y me dio como novia fugitiva. Me dio miedo, dije, me voy a casar para toda la vida con este”, dijo entre risas a sus invitadas Pamela Díaz, Carmen Gloria Bresky y Eva Gómez.

"Yo me iba a casar este año y no me pude casar porque nos fuimos a Antofagasta”, agregó Reyna, quien se fue a vivir con Sánchez a la Segunda Región, pero que sin embargo tuvo que volver a Santiago por motivos laborales.

De todas formas, reafirmó su compromiso de contraer matrimonio. "Ahora me quiero casar. No estaba tan convencida, me asusté”.