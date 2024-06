Comparte

El tenista Nicolás Jarry (19° del mundo) se bajó del ATP 500 de Queen’s debido a un problema de salud que lo viene aquejando hace unos días. El chileno tuvo que quedarse en el país y saltará directamente al césped de Wimbledon.

Su propio equipo dio a conocer la noticia, y anunciaron que el motivo de su ausencia en el torneo inglés se debe a una infección en el oído del tenista.

“Nicolás se ha visto forzado a retirarse del torneo de Queens debido a una infección de oído que le está produciendo vértigos y mareos, pero de la que se está recuperando satisfactoriamente, aunque más lento de lo que quisiera. Por lo que ha preferido mantener el tratamiento en casa y viajar a Inglaterra la semana del 17 para iniciar su preparación en hierba”, informaron en un comunicado.

El reciente finalista del Masters 1.000 de Roma se perderá el torneo que históricamente sirve como adaptación al césped de cara a Wimbledon por los principales tenistas del orbe. Además, no podrá defender los 90 puntos que consiguió en el ATO 500 de Halle en 2023. Esta situación no complica en exceso las aspiraciones de Jarry, ya que no pensaba disputar el torneo. De hecho, tomó la decisión de inscribirse luego de su temprana eliminación en Roland Garros.

De esta forma, la raqueta número uno de Chile tendrá que prepararse para disputar Wimbledon sin adaptación de superficie, y pasará de la temporada de arcilla directamente al césped, para volver al polvo de ladrillo durante los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de los principales desafíos en la temporada.