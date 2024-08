Comparte

Uno de los partidos más picantes de los octavos de final de la Copa Libertadores fue la vuelta entre Atlético Mineiro y San Lorenzo de Almagro. De hecho, los argentinos no quedaron nada contentos con el arbitraje del chileno Felipe González.

Tras el partido, el defensor Gastón Campi señaló a ESPN que “en el segundo tiempo estuvo todo el partido hablando con Vargas. Capaz que van a comer juntos ahora. Fue una vergüenza, una vergüenza”.

“Seguramente, se conocen de algún lado. No jugó lo que correspondía, después abrieron la manga para hacer tiempo, estoy caliente la verdad, porque dejamos el alma y quedar afuera de esta manera que nos perjudiquen así, no me gusta”, agregó.

También lanzó sus críticas por el tiempo de juego que dio Felipe González: “Dijo que dio diez minutos -de descuentos- y no jugó ni cinco. Fue un papelón. Estuvo parado porque abrireron la manga para hacer tiempo, es un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros que nos venimos rompiendo el alma”

“Estoy orgulloso de mis compañeros, porque dejamos todo, tuvimos las más claras, ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada, estoy recaliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos, nos merecíamos pasar”, sostuvo.

Pero no detuvo ahí sus críticas contra el chileno, y añadió que “Fue un papelón, el árbitro fue un papelón, jugaba para ellos, fue el jugador número 12. Estoy caliente, porque quedar fuera de esta manera te da bronca, no nos pasaron por arriba allá ni acá, es un equipo que tiene más presupuesto y recambio que nosotros, hicimos un partidazo, me voy recaliente con el árbitro”.