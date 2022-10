Comparte

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental, en “¡Tendencias!” Angélica Castro conversó con el psicoterapeuta Vikrant Sentis sobre qué es la ansiedad y cómo podemos ayudar a quienes padecen de esta condición.

El especialista nos explicó que, si tenemos a algún familiar o amigo que sufra de ansiedad, no debemos decirle frases como ‘cálmate si no es para tanto’ o ‘eso no tiene tanta importancia’, pues estamos invalidando la experiencia del otro.

