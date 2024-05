Comparte

Un tenso e incómodo momento se vivió durante una entrevista en el matinal de CHV, cuando Julio César Rodríguez intentó dialogar con una dirigenta del barrio Meiggs que salió en defensa de los comerciantes ambulantes.

La mujer, identificada como Ximena, acusó a los periodistas de mentir y tergiversar la información.

También apuntó contra la alcaldesa Irací Hassler, asegurando que no los recibe pese a pedirles constituirse legalmente.

“Yo soy locataria del mall chino y soy presidenta de un sindicato. Yo he ido a la municipalidad, la alcaldesa nos pidió que estuviésemos legalmente constituidos y ella nunca nos quiere recibir. Ella sale diciendo que quiere un orden, pero el orden tiene que empezar por la muni“, partió comentando la mujer.

Ante este reclamo, el conductor preguntó: “Ahora, con este testimonio, ¿la gente está mintiendo o diciendo la verdad?”.

Frente a la pregunta, la dirigenta replicó: “No, no están mintiendo, pero mienten en otras cosas. Después ustedes editan”.

El duro intercambio de Julio César Rodríguez y la dirigenta

Cuando el animador le dio la palabra, Ximena realizó polémicas acusaciones, calificando a los panelistas del programa de “drogadictos” y señalando que Rodríguez consume drogas con cantantes en su programa de YouTube.

“dígame, ¿no es verdad que son drogadictos? Porque todos los que están en el panel se drogan. Usted se droga con los cantantes en su programa de YouTube”, planteó la mujer.

Frente a los dichos de la mujer, JC Rodríguez afirmó que no tiene por qué negarlo, ya que el material está en línea, pero sí rechazó el término de ‘drogadicto’.

“No, es que no soy drogadicto. Hay una diferencia muy grande, ser drogadicto es una enfermedad, pero no hablemos de esto, hablemos de Meiggs. Usted inicia una conversación descalificando“, indicó el periodista.

El intento de JC Rodríguez por reencauzar la conversación no tuvo éxito, ya que la dirigenta volvió a criticar.

“¿Y ustedes cuando descalifican a los comerciantes ambulantes y dicen que son ladrones? Ustedes creen que porque están sentados frente a las cámaras pueden decir todo lo que quieran“, expresó.

JC Rodríguez desmintió las acusaciones y sostuvo que ‘no es así’. “Usted está hablando conmigo hace dos minutos y no le he dicho nada, está hablando usted no más“, sostuvo.

Finalmente, el diálogo no llegó a buen camino, y Ximena se negó a seguir hablando con Julio César Rodríguez.

“Con ese tipo de argumentos, con esta gente, es difícil hablar. Ojalá ella supiera que nosotros, para poder entrar al barrio, tenemos que hacerlo con Carabineros o con locatarios que nos ayuden a entrar“, cerró el animador.