Chile experimenta el más alto nivel de aburrimiento en el trabajo en la región.

Según el estudio Boreout de Laborum, el 84% de los trabajadores en Chile dijo que experimentó o está experimentando aburrimiento en el trabajo, es decir, el “Síndrome de Boreout” laboral. Este porcentaje encabeza la lista a nivel regional: sigue Argentina (83%), Panamá (77%), Perú (75%) y Ecuador (70%).

El “Síndrome de Boreout” es un término que describe el estado de agotamiento y falta de interés causado por el aburrimiento crónico en el trabajo. A diferencia del “Síndrome de Burnout”, que es provocado por el estrés y la sobrecarga de trabajo, el Boreout surge cuando las tareas son monótonas, repetitivas y no representan un desafío para el talento.

Las personas que lo padecen a menudo experimentan una falta de motivación y satisfacción, lo que puede llevar a una disminución en la productividad y el bienestar general. Entre los principales síntomas pueden presentarse el desinterés, la infravaloración y la falta de estimulación.

Además, el 88% de los trabajadores considera que en sus trabajos no se los desafía lo suficiente, o que no están utilizando sus habilidades y capacidades al máximo. Solo el 12% opina lo contrario.

El estudio muestra que el 83% de los expertos en RR. HH. afirma que percibe que los talentos tienen o han tenido síntomas de boreout: Se aburren con sus tareas o sienten que estas están por debajo de sus habilidades. Además, el 68% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que se han acercado personas que trabajan en la organización para manifestarles que estaban aburridos, desmotivados o atravesando este tipo de síntomas.

La investigación también arrojó que el 61% de las organizaciones no se llevan adelante políticas para tratar los casos de boreout.

Siete de cada 10 trabajadores cree que realizan tareas que están por debajo de su capacidad

El 77% de las personas trabajadoras considera que están llevando adelante tareas que están por debajo de sus capacidades en el trabajo.

La respuesta de los chilenos representa el segundo porcentaje más alto de la región. En Argentina, el 82% siente lo mismo, en Perú el 76%, en Ecuador el 69%; y en Panamá el 68%.

Frente a la pregunta respecto a si experimentaron o están experimentando el “Síndrome de Boreout” laboral, el 84% de los talentos en Chile dijo que sí.

Sobre las razones por las cuales sienten que en sus trabajos no se les desafía lo suficiente o no están utilizando sus habilidades y capacidades al máximo, el 31% afirma que su empleo no está alineado con sus intereses personales o profesionales, lo que afecta la motivación y el compromiso.

El 19% menciona que no se le asignan proyectos que le permitan crecer profesionalmente y el 17% cree que la falta de recursos o herramientas adecuadas dificulta su capacidad para realizar el trabajo de manera efectiva.

Por otro lado, el 93% de las personas trabajadoras considera cambiar de trabajo debido a la falta de estímulos o desafíos. Además, el 88% de los talentos cree que la ausencia de desafíos afecta su rendimiento laboral.

En este sentido, el 95% de las personas trabajadoras opina que las organizaciones deberían tomar medidas para evitar el síndrome de Boreout. Frente a un 16% que no lo cree necesario.

Factores que construyen al aburrimiento en el trabajo

El 33% de los especialistas considera que la monotonía y repetitividad en las actividades laborales contribuyen al desarrollo del Boreout en el entorno laboral.

Asimismo, el 24% menciona ausencia de reconocimiento o valoración por parte de los superiores, y el 20% cree que es un ambiente laboral poco estimulante o poco colaborativo.