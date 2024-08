Comparte

El dúo urbano Eyci and Cody continúa sorprendiendo en este 2024 con el lanzamiento de su nuevo single “Vamo a Repetirlo”. Esta canción promete convertirse en un imprescindible de tu playlist diaria, con ritmos que harán que te olvides de las bajas temperaturas del invierno y te pongas a bailar.

Después de éxitos recientes como “No Me Venga a Buscar” y “Amémonos a Escondidas Remix” junto a Bayron Fire, Eyci and Cody vuelven con todo. En esta ocasión, presentan un tema que fusiona lo mejor de los sonidos urbanos actuales, bajo la producción de Aldo Jarufe, un nombre conocido en la escena musical por su capacidad de crear hits.

Un video que refleja su pasión

El lanzamiento de “Vamo a Repetirlo” no solo destaca por su pegajoso ritmo, sino también por su video musical. En esta producción, se puede ver un visualizer que captura a Ángel y Edgard Cortez, los nombres reales de estos talentosos hermanos, durante la grabación del tema. Esta representación visual ofrece un vistazo íntimo a su proceso creativo, y deja en claro que el 2024 será un año lleno de sorpresas y nuevas propuestas musicales para ellos.

Desde su debut en 2008, Eyci and Cody han demostrado que están en la cima de la música urbana nacional. Con este nuevo sencillo, reafirman su lugar en la industria y adelantan que vienen muchas más colaboraciones y fechas de presentaciones, tanto en Chile como en el extranjero.

Un año lleno de novedades

El dúo tiene grandes planes para lo que resta del año, incluyendo nuevas canciones que combinarán su estilo único con las tendencias actuales del género urbano. “Vamo a Repetirlo” es solo el comienzo de una serie de lanzamientos que prometen mantener a sus seguidores al filo de la expectativa.

Si aún no has escuchado este nuevo hit, no pierdas la oportunidad de sumarlo a tu lista de reproducción y disfrutar de la energía que solo Eyci and Cody saben entregar.

Para más detalles sobre sus próximos proyectos y presentaciones, no olvides visitar su página oficial y seguirlos en sus redes sociales.