El Campeonato Mundial de Natación de 2023 está a punto de comenzar, y Fukuoka, Japón, se prepara para recibir a los mejores nadadores del mundo. Este emocionante evento acuático, que se llevará a cabo del 14 al 30 de julio, promete ser una celebración de habilidad, talento y pasión en el agua. Si eres un amante de la natación o simplemente quieres sumergirte en la emoción de este campeonato, estás en el lugar correcto.

En este artículo, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el Campeonato Mundial de Natación de 2023, desde los equipos y los favoritos hasta dónde ver las competiciones en línea. ¡Prepárate para sumergirte en esta increíble historia acuática!

Ficha técnica

Fecha: 14-30 de julio

Lugar: Fukuoka, Japón

TV: ESPN, Star +, TNT Sports, D Sports

Categorías de competición y programación

El Campeonato Mundial de Natación de 2023 contará con diversas categorías de competición, brindando a los espectadores una amplia variedad de disciplinas para disfrutar. A excepción de natación de aguas abiertas y natación, todas las categorías tendrán preliminares antes de las finales. Aquí está la programación completa de competiciones para cada categoría:

Natación de aguas abiertas: 5 finales

Natación: 42 finales

Natación artística: 11 finales

Saltos: 13 finales

Saltos de gran altura: 10 finales

Waterpolo: 2 finales

En total, habrá 75 finales en las diversas categorías desde el viernes 14 de julio hasta el domingo 30 de julio. Prepárate para disfrutar de una emocionante acción acuática durante todo el campeonato.

Equipos y favoritos

Con la participación de los mejores nadadores del mundo, el Campeonato Mundial de Natación de 2023 promete ser una competencia feroz. Algunos equipos han destacado históricamente en este deporte y se espera que sean favoritos para llevarse múltiples medallas en diferentes categorías.

Estados Unidos

Con su rica tradición en natación, Estados Unidos siempre es un fuerte contendiente en los campeonatos mundiales. Sus nadadores, conocidos por su velocidad y técnica impecable, buscarán agregar más medallas a su impresionante colección.

Australia

Los nadadores australianos son reconocidos por su talento natural y su dedicación al entrenamiento de alto rendimiento. El equipo australiano ha dejado su huella en campeonatos anteriores y seguramente competirá enérgicamente en Fukuoka.

Italia

Italia ha surgido como una potencia en la natación en los últimos años. Sus nadadores han demostrado un gran desempeño en competencias internacionales y se espera que sean contendientes fuertes en el Campeonato Mundial de Natación de 2023.

Canadá

El equipo de natación de Canadá ha logrado destacar en los últimos años, con nadadores talentosos y una fuerte presencia en diversas categorías. Será interesante ver cómo se desempeñan en este campeonato.

Japón

Como país anfitrión, Japón contará con el apoyo de su público y buscará destacar en todas las disciplinas. Sus nadadores talentosos están decididos a mostrar su habilidad y dejar su huella en el campeonato.

China

China ha emergido como una potencia en la natación en los últimos años. Sus nadadores han obtenido resultados impresionantes y podrían sorprender a muchos con su desempeño en Fukuoka.

Estos son solo algunos de los equipos destacados, pero hay muchos otros competidores talentosos que buscarán dejar su marca en el campeonato. La emoción está asegurada en cada competencia.

Sedes

El Campeonato Mundial de Natación de 2023 se llevará a cabo en varias sedes en Fukuoka, Japón. Estos lugares proporcionarán el escenario perfecto para las diferentes disciplinas acuáticas. Aquí están las principales sedes del campeonato:

Marine Messe Fukuoka: Esta sede albergará las competiciones de natación, natación artística y waterpolo. Es un lugar emblemático construido para la Universiada de Verano de 1995 y utilizado durante el Campeonato Mundial de Natación de 2001, que también se celebró en Fukuoka.

Esta sede albergará las competiciones de natación, natación artística y waterpolo. Es un lugar emblemático construido para la Universiada de Verano de 1995 y utilizado durante el Campeonato Mundial de Natación de 2001, que también se celebró en Fukuoka. Piscina Prefectural de Fukuoka: Esta piscina será el escenario para las competiciones de clavados. Los clavadistas mostrarán su habilidad y valentía mientras se lanzan desde las alturas y realizan acrobacias impresionantes.

Esta piscina será el escenario para las competiciones de clavados. Los clavadistas mostrarán su habilidad y valentía mientras se lanzan desde las alturas y realizan acrobacias impresionantes. Parque Seaside Momochi Beach: En este parque costero se llevarán a cabo las competiciones de natación en aguas abiertas y saltos de gran altura. Los nadadores se enfrentarán a las aguas abiertas y los saltadores se elevarán a alturas impresionantes antes de realizar sus acrobacias.

Estas sedes proporcionarán el ambiente perfecto para que los atletas muestren su talento y compitan por las medallas en cada disciplina.

Dónde ver las competiciones

Si no puedes asistir al Campeonato Mundial de Natación de 2023 en persona, no te preocupes, ¡aún puedes disfrutar de la acción desde la comodidad de tu hogar! Las competiciones serán transmitidas en vivo por varios canales de televisión. ESPN, Star +, TNT Sports y D Sports serán los encargados de llevar la emoción del campeonato a tus pantallas. Sintoniza estos canales para no perderte ni un solo momento de la acción acuática.

Además, si te apasiona apostar en línea, ibet ofrece una plataforma segura y confiable para realizar tus apuestas en el Campeonato Mundial de Natación de 2023. Asegúrate de aprovechar esta oportunidad para agregar un poco de emoción adicional a las competiciones.

¿Qué podemos esperar de este increíble torneo?

El Campeonato Mundial de Natación de 2023 en Fukuoka, Japón, está a punto de comenzar y promete ser una experiencia acuática inolvidable. Con categorías emocionantes, equipos talentosos y múltiples finales, el campeonato será un espectáculo digno de admirar.

Ya sea que sigas a tu equipo favorito o simplemente te apasione la natación, asegúrate de sintonizar las competiciones a través de ESPN, Star +, TNT Sports y D Sports. ¡No te pierdas la oportunidad de presenciar momentos increíbles en el agua!

Prepárate para sumergirte en la acción acuática y disfrutar de un campeonato lleno de velocidad, habilidad y pasión. ¡El Campeonato Mundial de Natación de 2023 está a punto de hacer olas!