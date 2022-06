En «Conectados de Agricultura» comentaron la situación por la que está atravesando el canal La Red, cuyo director ejecutivo, Víctor Gutiérrez, renunció al cargo y cuyos trabajadores participan de un paro, acusando sueldos impagos.

La panelista del programa Magdalena Merbilhaá dijo que «con guitarra implica que hay que administrar, la economía se aparece, lo recursos son escasos».

Agregó que en este caso «se han autorrogado un poco una superioridad moral, de que ellos están preocupados de los trabajadores. Aquí estamos hablando de que no pagaban los sueldos».

«No es que me alegra que pase, esto era evidente, la gravedad sucede. Ellos no son buenos administradores, el gran problema del socialismo no es el capitalismo es la realidad. Este es un buen atisbo y una advertencia porque esto mismo es lo que va a pasar al país, el país también quiebra. Y los países reparten pobreza, miren para el barrio, miren a Venezuela, miren a Argentina, un país rico que está repartiendo pobreza», dijo la historiadora.

«Tengan claro que lo que le pasó a La Red es un ejemplo de lo que le puede pasar a Chile, así mucho ojo, son malos administradores», concluyó.

Revisa sus declaraciones: