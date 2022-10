Comparte

Marlen Olivarí, modelo y empresaria chilena, es la nueva invitada de Fuera del Área, programa de entrevistas conducido por Mauricio Pinilla. En esta oportunidad, la show woman chilena hizo un balance de su carrera y reveló que se unirá al equipo de Agricultura TV.

“Espero que esta semana podamos tener cerrado el tema. Ya hicimos el piloto, salió súper bien, espero que todas las negociaciones que estamos llevando lleguen a buen puerto y poder partir lo antes posible”, contó sobre su llegada a las plataformas digitales de Radio Agricultura.

“Hicimos un muy buen primer programa, es necesario tener el apoyo de las marcas, tener auspiciadores para mantener a un gran equipo como es el que tenemos acá, pero espero partir lo antes posible. Tenemos todo para comenzar”, agregó.

Marlen, además, destacó la importancia de las plataformas digitales en la actualidad. “Hoy en día Youtube es muy potente, los auspiciadores están apoyando los programas de las personas, de los rostros, como pasa en Agricultura TV que le va increíble. Muchas marcas están apostando por estas plataformas que son un éxito y ese es el camino”, afirmó.

Sin embargo, no ocultó su deseo de seguir ligada a la televisión abierta. “Mi vida ha sido la televisión por 25 años y sin duda que me encanta. Es algo que no quisiera dejar de hacer por ningún motivo”, confesó.

Repaso de su carrera y el nuevo Chile

La show woman nacional también hizo un balance de su carrera y contó que su salida del programa Morandé con Compañía en el año de 2006 fue debido a problemas de salud mental.

“Estaba súper estresada. En la época en la que estuve en Morandé con Compañía, no era como ahora último que se hacía los viernes y los sábados, antes se hacía de lunes a viernes. Yo llegaba a las dos de la tarde hasta las dos de la mañana. Eran doce horas seguidas todos los días del año”, relató.

“El sábado tomaba un avión y me iba a regiones a actuar, el domingo actuaba en otra parte. Llegaba el lunes en la mañana a Santiago para irme al canal. No celebraba cumpleaños, no celebraba el día del papá, en la Navidad yo estaba arriba de un escenario, el Año Nuevo animando… a veces hacía tres o cuatro eventos en una noche. Le pasó la cuenta a mi salud, a mi organismo”, sentenció.

Por otro lado, se refirió al cambio que se vivió en Chile y generó el término de Morandé con Compañía, sobre todo con la irrupción del feminismo. En ese sentido, la modelo comentó que "el feminismo es puro show. No se necesita ser feminista para tener éxito en la vida. Una mujer no necesita de toda esa parafernalia para ser destacada".

"No creo que Chile haya cambiado, lo hicieron cambiar obligadamente, pero de mala manera. Chile sigue teniendo lo lindo del patriotismo, las tradiciones y la gente conservadora. Eso hay que recuperarlo, al igual que los momento que vivimos en familia", cerró.

