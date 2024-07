Comparte

En una reciente entrevista en el programa “ForEva” de Agricultura TV, el reconocido periodista Marcelo Comparini compartió detalles íntimos sobre su vida personal y profesional.

Entre los temas más destacados, Comparini reveló las diferencias que mantuvo con su excolega Federico Sánchez.

Comparini, conocido por su estilo desenfadado y auténtico, abordó sin tapujos su relación con Sánchez. “Teníamos diferencias como bien, filosófica, filosóficamente profunda”, afirmó el periodista, dejando entrever que sus desacuerdos iban más allá de lo superficial.

Sin embargo, el comunicador solo apuntó a un tema superficial, sin entrar en otros conflictos que pudo haber entre ambos.

Las palabras de Marcelo Comparini sobre Federico Sánchez

El tema de la apariencia personal surgió como un punto de conflicto entre ambos comunicadores.

Comparini expresó: “A mí de verdad me da lo mismo que opine alguien que me vea caminando por la calle, que está chascón, me da exactamente igual de verdad”.

Esta actitud despreocupada contrastaba notablemente con la de Sánchez, según Comparini. El periodista recordó: “Yo creo que ahí quería tener la chaqueta que tú has tenido con el cuello para arriba y todo”, refiriéndose al estilo más cuidado de su excolega.

La comodidad se ha convertido en la prioridad de Comparini a la hora de vestirse. “A mí me gusta estar cómodo. Eso le gana a cualquier cosa”, explicó. Esta preferencia, sin embargo, generaba debates con Sánchez.

“Eso es lo que me discutía siempre Federico: ‘Tu ropa es dos tallas más grande que para ti'”, reveló Comparini, ilustrando las diferencias de opinión sobre el estilo personal entre ambos comunicadores.

El periodista defendió su elección de ropa holgada, argumentando que es una tendencia actual. “Yo ahora porque estoy grabando, pero buzo me lo compro más grande jeans, cada vez más ancho, con polerones gigantes”, comentó.

Por último, Comparini abordó su aversión al maquillaje en televisión. “Tú sabes que en la televisión uno de mis grandes problemas era el maquillaje”, confesó, subrayando su preferencia por la naturalidad incluso en cámara.