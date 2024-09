Comparte

Este domingo, en un nuevo capítulo de “Con Diálogo es Distinto” se abordó la situación en la macrozona sur, cómo impulsar el desarrollo de esta zona, especialmente temas fundamentales para esto como la seguridad y la relación de entendiendo con el pueblo Mapuche.

En esta oportunidad, en el espacio que conduce Pablo Zalaquett participó el exministro copresidente de la Comisión para la Paz y Entendimiento, Alfredo Moreno, y el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte.

Además, del diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet (Amarillos), y Ericka Ñanco (FA).

“Normalmente, lo que uno escucha es que el esfuerzo en seguridad se contrapone a buscar soluciones, como que fueran dos caminos alternativos, y la realidad es exactamente lo contrario”, dijo el exministro Moreno.

A lo anterior, sostuvo que “no hay ninguna manera de tener un diálogo, de poder avanzar en una solución si no tenemos seguridad y si la gente que está en la violencia no advierte que ese camino para ellos va a significar ir a la cárcel, que muere un hijo”.

“Va a ser una cosa en la cual el Estado va a proteger al resto de las personas y que el camino a la violencia no conduce a nada, porque solo conduce a más violencia y causa mucho dolor, incluso a las propias comunidades de donde provienen esas personas”, agregó.

“Hoy en día en las comunidades también hay mucho temor, porque también son objetos de la violencia, son objetos de personas que tienen armamento y que por supuesto utilizan ese poder respecto de los otros”, indicó el otrora secretario de Estado.

