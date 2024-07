Comparte

Pablo Zalaquett conversó con el diputado Guillermo Ramírez (UDI), el vicepresidente de la Sofofa, Óscar Hasbún, el político y empresario Óscar Garretón y el exministro de Economía, Álvaro García, en “Con Diálogo es Distinto“, en donde abordaron el panorama económico de Chile y los desafíos para retomar la senda del crecimineto.

Factores de crecimiento

Para representante de la Sofofa, “uno tiene que mirar qué es lo que produce que haya crecimiento. Y hay tres factores: uno, la seguridad que viven los ciudadanos, tema dos, la seguridad jurídica, hemos vivido dos procesos de reformas cnstitucionales fracasados, tenemos un sistema jurídico que ha creado normas sobre normas que ha complicado mucho la obtención de permisos, y tercero, que Chile perdió la competitividad tributaria para invertir. En la reforma tributaria del 2014, lo que ocurrió es que hoy tenemos una tasa tributaria para las empresas que es del 27%.La OCDE promedio, paga 23%”.

“Tenemos que aprovechar y hay una oportunidad en la reforma tributaria, de volver a hacer Chile un país competitivo”, agregó.

Por su parte, el exministro ve el panorama con esperanza. “Chile enfrenta una posibilidad de desarrollo que, creo, antes nunca ha tenido antes en su historia. La minería, las energías limpias y el hidrógeno verde, abren una oportunidad económica a Chile de una magnitud insospechada. Se anunciaron dos proyectos de inversión que suman casi US$18.000 millones, lo equivalente a un año relativamente normal del total de la inversión extranjera”.

Permisología

En tanto, para el empresario y político, el escenario es mucho menos alentador. “Hoy día tenemos un nivel de empleo inferior al que teníamos antes del estallido social, no hemos logrado resolver los problemas de empleo. Segundo, entre el 90′ y el 2013, crecimos al 5,2% y los siguientes diez años, estamos creciendo al 2%, que no da ni siquiera para resolver las demandas sociales. En minería, los US$7.500 millones mportan mucho, pero si veo Cochilco, para los años 2023 y 2032, tiene estimado US$57.000 millones de inversión, que es un 47% menos que los 10 años anteriores”.

“Lo que plantean de la permisología, no es un tema menor. Porque cuando dicen que van a invertir US$11.000 millones en hidrógeno verde, hay puertos, desaladoras, plantas eólicas que hacer”, agregó. “No conozco de hidrógeno verde, pero no resultaría raro que ese proyecto va a ser una cosa concreta en 10 años más”, advirtió. “Tenemos que resolver los problemas de hoy día”, enfatizó.

Preocupaciones de inversionistas

El diputado Ramírez también se refirió a la permisología. En ese sentido detalló que viajó como parte de una comitiva a China, en donde se pudo reunir con empresarios locales. En el encuentro, los empresarios habrían planteado sus inquietudes respecto a la cantidad de permisos que se solicitan en Chile para invertir. “Hagan algo con la excesiva cantidad de permisos que se exigen para cualquier proyecto“, le habrían planteado al parlamentario. “Nos dijeron que, en los países en que invierte, no hay ninguno que exija tantos permisos como en Chile. Nos dieron un ejemplo de casos en los que habían tenido que sacar 5.000 permisos para poder ejecutar un proyecto”, enfatizó.

“Lo segundo que nos plantearon es el tema de la legislación ambiental. Ellos decían que en Chile había normas ridículas en materia medioambiental, que las reglas no eran permanentes y generaban incertidumbres. Y, por tanto, para seguir invirtiendo en Chile necesitaban más certezas jurídicas y una legislación ambiental más razonable”, agregó.

Para el parlamentario, además, la reforma tributaria del 2014 “fue deficiente, generó problemas de inversión graves y hay que corregirlas”.