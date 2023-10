Comparte

¡Buenas noticias para los fanáticos! El Planetario de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) anunció nuevas fechas en noviembre para «Coldplay por el Universo».

La experiencia inmersiva consiste en un musical con imágenes en 360° y más de 5 mil estrellas de proyector óptico Carl Zeiss VI.

Además, se incluyen 11 canciones clásicas de la banda británica, Coldplay: The Scientist, Clocks, Viva la Vida, Speed of Sound, Yellow, Hymn for the Weekend, Paradise, Fix You; Adventure of a Lifetime, My Universe y A Sky Full of Stars.

«‘Coldplay por el Universo’ es la primera experiencia en fulldome de la banda inglesa en Latinoamérica, un espectáculo imperdible para las y los fanáticos, y quienes disfrutan la música en otra dimensión», expone el sitio oficial de Planetario.

Planetario: Nuevas funciones

Por ello, y tras agotar una serie de entradas, el lugar añadió nuevas funciones, esto tras la petición de los mismos seguidores:

Miércoles 01 de noviembre: 17:00 horas

Sábado 04 de noviembre: 17:00 horas

Domingo 05 de noviembre: 17:00 horas

Sábado 11 de noviembre: 17:00 horas

Domingo 12 de noviembre: 17:00 horas

Sábado 18 de noviembre: 17:00 horas

Domingo 19 de noviembre: 17:00 horas

Sábado 25 de noviembre: 17:00 horas

Domingo 26 de noviembre: 17:00 horas

Sobre el precio, este es único en $12.000. Los tickets puedes conseguirlos acá.

Además, cuentan con estacionamiento gratuito al interior del planetario, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central.