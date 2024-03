Comparte

Con el inminente fin del verano, y la próxima llegada de las bajas temperaturas, llegan los virus con importantes niveles de circulación, tales como el Covid-19, Rinovirus, Influenza A, Adenovirus y Parainfluenza.

En ese sentido, Sara Macaya, académica de la Facultad de Medicina UCSC, enfatizó que “se aproxima el otoño e invierno y hay un alza de casos de enfermedades respiratorias. La probabilidad de aumentar es una amenaza y nos compromete a protegernos para disminuir el impacto sanitario”.

Por su parte, Maritza Muñoz, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina UCSC, expuso que “cuando empiezan a bajar las temperaturas, el ambiente es favorable para los virus y aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias”.

Por ello, las especialistas aseguran que en caso de presentar cuadros mayores con síntomas como fiebre persistente mayor a 38°, dolor de cuerpo, mucosidad u otros, resulta indispensable acudir a un centro asistencial.

Recomendaciones: Uso de mascarilla y vacunación

Los virus respiratorios tienen similar sintomatología. A pesar de que el uso de mascarillas ya no es obligatorio, las expertas recomiendan utilizarlas.

“En estos momentos, el uso de mascarillas debe ser responsable, porque no todas las personas se testean cuando tienen síntomas de una enfermedad respiratoria. Es importante que nosotros tengamos conciencia, porque al no saber si tengo influenza, Covid-19 u otro virus, es importante para que el resto de la población no se contagie”, manifestó Muñoz.

Finalmente, la vacunación también es un aspecto fundamental. El detalle lo puedes encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud (clic aquí).