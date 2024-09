Comparte

En un mercado cada vez más competitivo, las pequeñas y medianas empresas (pyme) enfrentan el reto de fortalecer su red de contactos y mejorar su posicionamiento. Diversos expertos han señalado estrategias clave para que las pymes optimicen su crecimiento y aprovechen las oportunidades del networking.

Asociaciones y redes de contacto: fundamentales para el crecimiento

Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, destacó la importancia de las asociaciones y redes de contacto como un pilar para el desarrollo de las pymes. “La estrategia más efectiva de las pymes para poder mejorar su red de contacto entre el ecosistema, normalmente, siempre son las asociaciones, desde el punto de vista de asociaciones de pymes, como la Conapyme, u otro tipo de entidades que agrupan a emprendedores que tienen los mismos tipos de visiones, como Startup Chile para los emprendedores tecnológicos, CORFO o aceleradoras”, señaló Lecaros.

Asimismo, aconsejó a los emprendedores mantenerse atentos a las alternativas que ofrecen estas redes para integrarse a ellas. “Es importante que el emprendedor monitoree todo ese tipo de alternativas y sea parte de esa red”, agregó.

Lecaros también resaltó la relevancia de participar en ferias de networking y eventos para pyme, pero advirtió que se deben considerar los recursos disponibles para evaluar la inversión en estas actividades. “Las ferias de networking y eventos siempre son buenas, pero depende de los recursos que tenga esa empresa o emprendedor para participar”, mencionó.

Contacto directo con clientes y uso de plataformas digitales

Patricio Jarpa, gerente general de Nanotec Chile, señaló que la mejor estrategia para las pymes sigue siendo el contacto directo con los clientes. “El emprendedor tiene la problemática de escaso presupuesto y tiempo, pero la estrategia de contacto directo hacia los clientes o canales es la más efectiva”, explicó Jarpa.

Además, destacó el valor de las plataformas digitales y redes sociales para agrupar segmentos de interés y generar resultados inmediatos. “Las plataformas digitales tienen la gran ventaja de agrupar los segmentos y seleccionar los grupos de afinidad hacia el producto o servicio de la pyme”, sostuvo.

Cooperación y optimización de recursos

Por su parte, Patricio Gana, director de AK Contadores, subrayó la importancia de la cooperación entre empresas, incluso con competidores, como una estrategia para enfrentar picos de demanda. “Las estrategias que pueden usar las pymes para ir creciendo incluyen la cooperación y las redes de networking”, señaló Gana.

No obstante, advirtió sobre la falta de seguimiento adecuado en ferias y eventos, lo que limita su efectividad. “Aún falta desarrollo, no se logran concretar muchos negocios; la gente deja datos en ferias, pero después no continúa el contacto”, concluyó.