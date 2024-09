Comparte

Durante los primeros días de septiembre, la reconocida marca suiza de vestuario y calzado deportivo ON desembarcó en Chile, marcando su primera incursión en Latinoamérica.

La tienda se instaló en el Parque Arauco, en la comuna de Las Condes, emblemático mall de la región Metropolitana, trayendo consigo su innovadora tecnología y productos de alto rendimiento.

Asimismo, esta marca europea llega con diversos productos deportivos, tanto para el alto rendimiento como para aquellos que practican de forma amateur, centrado principalmente en tenis o padel.

Origen desde Suiza y crecimiento de ON

Fundada en 2010, ON ha ganado notoriedad en el mundo deportivo, especialmente tras firmar un contrato histórico con el legendario extenista de Suiza, Roger Federer.

El exnúmero 1 del mundo dejó su acuerdo con Nike por una oferta de US$300 millones con Uniqlo y un 3% de participación en ON, marca que hoy está valorizada en US$15,9 mil millones.

Esta marca con sello en los Alpes, que se lanzó al estrellato en 2010 gracias a sus cofundadores Olivier Bernhard, David Allemann y Caspar Coppetti.

Innovación en París 2024

ON no solo es conocida por su alianza con Federer, sino también por su constante innovación.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, presentó su revolucionaria tecnología LightSpray, introducida por la actriz Zendaya, la cual promete producir zapatillas en menos de 6 minutos sin intervención humana. Esta tecnología destaca a ON como una marca a la vanguardia en el mercado deportivo global.

ON en el segundo trimestre de este año, facturó más de US$ 634 millones, y en los últimos 12 meses acumuló unas ventas inigualables de US$ 2,2 mil millones.