El Festival de Viña del Mar 2025 ya está en la mira de todos los fanáticos de la música y el espectáculo. Cada año, los organizadores buscan sorprender al público con una parrilla de artistas de primer nivel.

Pero, ¿qué sucedería si dejamos que la inteligencia artificial sugiera al artista internacional perfecto para el evento?

La IA ha hablado, y según sus análisis de tendencias, popularidad y presencia global, hay un nombre que no puede faltar: Bad Bunny.

Bad Bunny has been named the 23rd 'Greatest Pop Star' of the 21st Century by Billboard. Let’s talk about how it hasn’t been a decade and look at him. 🥂🥹✨🇵🇷🤍 pic.twitter.com/DMRL03Oqxc