Benegas se nacionalizará para liberar definitivamente su cupo de foráneo en la U

Leandro Benegas está cada vez dando muestras de gentileza con Universidad de Chile. Ya la semana pasada el delantero argentino, quien se recupera de un corte de ligamentos sufrido el año pasado, renovó con los azules a cambio de liberar su cupo de extranjero en la primera rueda del Campeonato Nacional para el brasileño Rafael Vaz.

Y según dio a conocer La Tercera, ahora el mendocino liberará definitivamente su carta de foráneo en el club al estar en proceso de la nacionalización.

El artillero arribó en 2012 a Chile para vestir la camiseta de Unión La Calera y ya cumple con los cinco años que exige la ley par realizar los trámites.

De hecho, el año pasado el futbolista ya había manifestado su idea de ser chileno al comentar: “Me siento contento, disfruto estar en este país. No he tenido problemas con nadie. Obvio que me gustaría nacionalizarme cuando pueda para dejar el cupo de extranjero”.

Consignar que hasta el momento, además de Benegas, los estudiantiles tienen como foráneos al brasileño Rafael Vaz, al panameño Armando Cooper, al venezolano Yeferson Soteldo y los argentinos Matías Rodríguez y Fabián Monzón, aunque este último finaliza contrato a mitad de año y no será renovado.