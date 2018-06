Canales quiere ser DT: "Sacaré campeón a Unión y con la U ganaré la Libertadores"

Gustavo Canales tendrá este viernes su partido de despedida del fútbol, y previo a su adiós oficial del balompié el ahora ex delantero reveló su deseo de ser entrenador.

En ese sentido, el argentino nacionalizado chileno aseguró que pretende ser campeón como DT con Unión Española y Universidad de Chile, los dos clubes en que brilló en suelo criollo.

“Tenía planificado retirarme a esta edad. Seré entrenador, primero sacaré campeón a Unión y con la U ganaré la Libertadores. Qué bonito sería”, reconoció en entrevista con Las Últimas Noticias.

Además, el otrora atacante dio a conocer su molestia con Jorge Sampaoli porque quería llevarlo a la banca en el histórico triunfo por 4-0 sobre Flamengo en Río de Janeiro por la Copa Sudamericana 2011.

“Me calenté y recuerdo que me fui de la práctica. Había hecho un gran esfuerzo por recuperarme de una lesión en el tendón de Aquiles y le dije que no. Me creía Ibrahimovic, incluso me agarré con Osvaldo González y me retiré de la práctica”, sostuvo.

“Sampaoli no me llevó a Brasil y por eso después dije ‘me van a echar’. Pero él (DT) tuvo un gran gesto, a su regreso de Brasil, me comentó que él quería que yo fuera el 9 del equipo y me pidió que ofreciera disculpas a mis compañeros. Lo hice y terminé jugando nuevamente”, completó.