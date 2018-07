La queja de Nicolás Peric en su regreso a Rangers: "No hay ropa para entrenar"

Nada de bien comenzó su tercera etapa en Rangers Nicolás Peric. Es que el experimentado portero nacional, quien selló la semana pasada su regreso al cuadro talquino, manifestó su disconformidad tras los primero entrenamientos en el conjunto rojinegro.

El controvertido cancerbero reclamó que hay malas condiciones en su regreso al elenco piducano, el cual defendió entre 1998-2003 y 2012-2014.

“Hay cosas que molestan, como no tener ropa para entrenar. Es una involución absoluta en el club, no puede ser que no haya calefacción y que hayan tres duchas”, reconoció el “Loco” a radio Cooperativa.

“Yo no estoy acostumbrado, pueden decir lo que quieran, pero no me adapto a que no hayan medias para entrenar y que no me pasen una toalla, menos mal que traje ojotas porque sino no tenía. Espero que tenga solución y tengo la sensación de que son cosas domésticas que deben solucionarse”, añadió.

Consignar que Peric podría redebutar en el arco de Rangers el sábado 21 de julio ante Santiago Wanderers, por la 16ª fecha del Campeonato Nacional de la Primera B.