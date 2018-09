La prensa inglesa no dudó en criticar la falta de gol de Alexis Sánchez

Pese a que Alexis Sánchez jugó un buen partido en la victoria del Manchester United por 2 a 1 sobre el Watford, los medios de comunicación ingleses critican que el chileno diciendo que ha perdido la capacidad goleadora que lo caracterizó en el Arsenal.

Por ejemplo, el periódico The Mirror indicó que: “Sánchez aún no está a la altura de su colosal transferencia y salario”, mientras que el Daily Mail señaló que tuvo pases desviados y juego ineficaz. “Tuvo un flash de brillantez, pero además de eso, sus esfuerzos no mostraron nada más”.

Recordemos que el último gol de Sánchez fue ante el Real Madrid en la victoria por 2 a 1 en un amistoso durante la International Champions Cup. Sin embargo, no ha podido convertir durante la presente Premier League.

Ahora el chileno intentará acabar con las críticas en el duelo ante el Young Boys suizo por la Champions League que se disputará durante este día miércoles.