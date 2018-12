La Roja femenina ya tiene rivales para el Mundial de Francia 2019

Este sábado se realizó en París la ceremonia para definir los grupos para el Mundial de Francia 2019.

La selección femenina de fútbol de Chile está en el Grupo F y tendrá que enfrentarse contra Estados Unidos, Tailandia y Suecia.

El Mundial se jugará entre el 7 de junio y el 7 de julio y sus sedes serán Lyon, Grenoble, Le Havre, Montpellier, Niza, París, Reims, Rennes y Valenciennes.

Así quedaron todos los grupos:

CONFIRMED:

Here are your groups for the FIFA Women's World Cup France 2019! 🇫🇷#FIFAWWC pic.twitter.com/bz5ZghPZ1C

— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) December 8, 2018