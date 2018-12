Carlos Lampe debe regresar a Huachipato sin jugar un minuto para Boca Juniors

Carlos Lampe vivió sensaciones encontradas tras su breve paso por Boca Juniors de Argentina. El portero boliviano estuvo tres meses en el club Xeneize, cedido a préstamo desde Huachipato tras la lesión de Esteban Andrada.

Lampe no jugó un sólo segundo por Boca Juniors pero vivió las dos finales de Copa Libertadores de América ante River Plate. El portero deberá volver a Huachipato, salvo que los trasandinos hagan uso de la opción de compra, algo por ahora improbable.

“Tengo contrato por un año más en Huachipato, en el caso que Boca no quiera hacer uso de la opción de compra. También hay propuestas de otros equipos, pero la prioridad la tiene Boca Juniors”, comentó a El Mercurio de Santiago.

Respecto al paso que tuvo por los Xeneizes, Lampe dijo que “uno no llega a Boca por casualidad, quiera decir que venía haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Me quedó eso sí una espina porque no me tocó jugar, para poder demostrar por qué me trajeron acá”.

Añadió que “fue una bendición venir a Buenos Aires. Nunca me arrepiento de mis decisiones y menos de esta. Pude conocer lo que es este club maravilloso, a su gente y a grandes compañeros”.