Mourinho deja el Manchester

El Manchester United ha anunciado hoy que el técnico José Mourinho abandona el club “con efecto inmediato”. El equipo inglés no aclara en su comunicado si es decisión de la dirección deportiva o si ha sido el técnico portugués quien ha dimitido de su cargo.

Revisa la publicación:

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 de diciembre de 2018