Claudio Baeza: “Me siento maduro y capacitado para jugar en cualquier liga del mundo”

Durante la presentación de Mario Salas como nuevo director técnico de Colo Colo, el presidente Gabriel Ruiz Tagle anunció también que Blanco & Negro había optado por rechazar una oferta formal del Necaxa, equipo que pretendía contratar a Claudio Baeza.

El club azteca ofreció a la directiva del cacique pagar US$ 3 millones de dólares por el volante, cifra que fue catalogada como “no satisfactoria” por parte de los regentes albos.

Claudio Baeza, en conversación exclusiva con Deportes en Agricultura, comentó resignado la negativa del club para que parta a jugar a México. “Mi presente es que tengo dos años más en el club, pero me siento maduro y capacitado para jugar en cualquier liga del mundo. Si no se da partir al extranjero, entonces me quedo feliz en Colo Colo”.

“Serrucho” aseveró también que “el mercado mexicano siempre va a buscar jugadores chilenos, esto porque los que han ido allá han dejado una muy buena sensación y han logrado hacer buenos campeonatos. Por eso creo que el futbolista chileno es bien considerado”.

Baeza admitió el interés que siempre ha tenido Pablo Guede para llevarlo a jugar a Medio Oriente, advirtiendo eso sí que las brechas en el fútbol se han ido acortando. “Emiratos Árabes Unidos dicen que es una liga menos competitiva, pero yo no lo veo de esa manera. El fútbol ha cambiado mucho y todos los torneos son exigentes”.

Respecto a la llegada de Mario Salas a Macul, destacó que “es un técnico con mucha capacidad, vive el fútbol al 100%, siempre quiere jugar ofensivamente y no renuncia nunca a sus principios. Lo tuve como entrenador en la selección sub 20 y siento que cuenta con el perfil ideal para dirigir un club como Colo Colo”.