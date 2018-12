Anibal Mosa: "En la votación hay indicios de vicio y en este tema hay que llegar hasta el fondo"

El ex presidente de Blanco & Negro y actual miembro del directorio del cacique, Anibal Mosa, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y entregó sus impresiones por lo que catalogó un fallo contundente de la Comisión para el Mercado Financiero que formuló cargos contra Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa”.

Cabe señalar que la Unidad de Investigación de dicha comisión, avaló el reclamo formal hecho por Mosa en junio pasado por supuestas irregularidades en la delegación de poderes de accionistas minoritarios durante la elección que entregó nuevamente la presidencia del club a Gabriel Ruiz Tagle.

“Es fallo muy contundente, esto no había ocurrido en la historia de Blanco & Negro. Esto es una luz de alerta, una luz roja para todo el mundo que piense en hacer algún tipo de triquiñuelas, que se abstenga porque acá va a salir pillado”, dijo Mosa.

En cuanto a la resolución del CMF, el dirigente albo aseveró que “se me puede criticar muchas cosas pero soy una persona honesta, vengo de una familia honesta y no tengo otra intensión más que hacer de Colo Colo un club más grande. No tengo un anhelo de ganar dinero, aparecer políticamente o lavar imágenes”.

“Cuando se te acerca una persona y dice que es minoritaria y aparece votando por un candidato que no quiere, uno se pone a pensar de que hay algo raro. Lo primordial es la transparencia y en esta votación hay indicios de vicio y en este tema hay que llegar hasta el fondo de la situación para clarificar qué fue lo que sucedió”.

Con todo, Anibal Mosa aclaró que no tiene por ahora intenciones de retomar la presidencia de Blanco & Negro. “Tengo mis manos limpias y la conciencia tranquila en los ocho años que llevo en Colo Colo. Si quiero ser presidente o no quiero ser presidente, no es algo que me mueva en este momento porque lo que quiero es llegar hasta el final de esta investigación”.

“Lo primero es que tenemos una sentencia muy fuerte que nos dice que hay irregularidades, eso es algo que debemos tomar con mucha cautela porque es una tremenda luz roja y esperamos que el directorio lo tome de buena forma para encontrar una solución. Lo que pase en abril es algo que veremos en el momento, no es mi prioridad en este instante”.

En lo netamente deportivo, Anibal Mosa confirmó que no ha llegado ninguna oferta formal desde Brasil por Jorge Valdivia y espera que el “Mago” se mantenga a todo evento en Macul. “Colo Colo no se puede dar el lujo de farrear a Jorge Valdivia, él es el corazón de este equipo y se quiere quedar”.

Asimismo, Colo Colo ya tiene a su primer refuerzo para la temporada 2019, se trata del ex delantero ex Deportes Cobresal, Juan Carlos Gaete.