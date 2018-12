Harold Mayne Nicholls no trabajará en Azul Azul

La semana pasada, tanto el presidente de Azul Azul (Carlos Heller) como el ex candidato a la presidencia de la ANFP (Harold Mayne Nicholls), habían confirmado reuniones para conocer posturas respecto a la posibilidad que el periodista reemplazara a Pablo Silva en el puesto de vicepresidente ejecutivo del club.

Mayne Nicholls presentó su proyecto deportivo y quedó a la espera de una respuesta por parte de los regentes universitarios. La decisión desde Universidad de Chile fue descartar la propuesta y ahora revisarán otras alternativas que tienen en la mesa, una de ellas sería la del directivo Mario Conca.

“Me acaban de avisar que la vicepresidencia de Universidad de Chile no va. No me dieron razones. Tampoco las pedí, No niego que me motivaba la idea y por eso presenté un proyecto ambicioso. Agradezco a los seguidores e hinchas de la U por todo el apoyo que me dieron. Ahora a analizar otras ofertas”, publicó Harold Mayne Nicholls en su cuenta particular de Twitter.

Desde Azul Azul comentaron al Diario El Mercurio de Santiago que “se analizó el proyecto y gustó, pero era muy alto su costo, pensando en el sueldo de Harold Mayne Nicholls y su implementación”.