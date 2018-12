Víctor Rivero asumió como técnico de Cobreloa. "Quiero que el equipo se identifique con la gente"

Víctor Rivero tendrá un nuevo desafío en Primera “B” al ser oficialmente presentado como director técnico de Cobreloa. El nuevo estratega loíno, llega en reemplazo de Rodrigo Meléndez con el único objetivo de ascender a la categoría de honor.

“Dar las gracias al directorio por confiar en nosotros para hacernos cargo de este proyecto deportivo, hace tiempo que teníamos la intención de tomar Cobreloa y, por cosas del fútbol, no se había podido dar. Venimos con muchas ganas para cumplir el anhelo de que el club vuelva a la Primera División”, dijo Víctor Rivero.

El ex técnico de San Luis, U. La Calera, Rangers y Everton, descartó que sea un paso atrás volver a trabajar en el ascenso. “Esto es un máximo de motivación, no es un retroceso dirigir en Primera “B”, sabemos que Cobreloa es un equipo grande que necesita urgente volver a Primera División, tiene muchos seguidores no sólo en Calama. Queremos que el equipo se identifique con la gente”

Rivero tiene experiencia subiendo equipos a Primera División, el porteño de nacimiento fue parte de esos logros con los canarios, cementeros y viñamarinos.

“En el campeonato de la Primera “B” es necesario lograr que el equipo sea regular, no basta con el nombre del club o los nombres de los jugadores que lleguen. Quiero que Cobreloa proponga, que sea equilibrado y que le conviertan pocos goles”.

El portero Claudio González (U. La Calera), delantero Gonzalo Abán (U. La Calera) y el uruguayo Sebastián Ramírez (Copiapó), son los dos refuerzos confirmados hasta el momento por el directorio naranja. Se espera el arribo de nuevos nombres donde suena Rafael Viotti.

“Queremos traer jugadores que ya hayan trabajado con nosotros en otros procesos, porque ellos entienden bien nuestra idea y nuestra forma de trabajar. Si bien debemos armar un plantel nuevo, queremos tener sociedades que hayan jugado juntas con buenos resultados”.

Víctor Rivero solicitó la contratación de un arquero más, tres defensas, 2 volantes y un delantero.