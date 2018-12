Esteban Paredes y su vaticinio para el 2019 en Redes Sociales

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró confiado en lo que pueda hacer su equipo en la próxima temporada al afirmar a los hinchas que el “2019 es de nosotros”.

A través de una publicación en Instagram, el ‘7’ del elenco popular agradeció el apoyo de la afición del ‘Cacique’ y proyectó lo que espera en el año que se viene.

“Quiero agradecer a todos los que me apoyaron durante el transcurso del año,a la hinchada y fanáticos de nuestro equipo porque sin el cariño y energía que me brindan cada partido, no podría ser quien soy hoy día mismo, de verdad, muchas gracias a todos”, indicó.

Adjuntando imágenes del 2018, entre ellas el festejo tras anotarle a Universidad de Chile, el artillero señaló que este 2018 “no fue bueno pero nos sirvió mucho como equipo para reflexionar y mejorar para el próximo año”.

“Les mando un cariñoso abrazo, que sea un comienzo de año fantástico para todos y reitero muchas gracias por todo el apoyo que me dan, (el) 2019 es de nosotros”, sentenció.