Rafael Vaz se despidió de la "U" con sentido mensaje

Pese a que era una de las prioridades para el técnico Frank Kudelka de cara al 2019, el defensa brasileño Rafael Vaz no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Universidad de Chile y partió al Goiás de Brasil.

Y si bien el zaguero dejó hace ya varios días a los azules, la noche del domingo se despidió del club y los hinchas a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Con sentimiento de gratitud profunda, me gustaría agradecer a este equipo que me recibió tan bien, donde fui muy feliz este año 2018 en Chile. A los aficionados que me aceptaron y apoyaron en el momento difícil que pasé. A toda la prensa chilena, comisión técnica, directores, funcionarios de La U. A los amigos que hice dentro y fuera de campo, mis compañeros de equipo, muchas gracias”, publicó el defensor.

Además, añadió: “No escondo mi tristeza porque ya siento nostalgia, pero estoy seguro de que seguiremos caminos diferentes pero con el mismo sentimiento en el corazón, de respeto, garra, raza y amor por ustedes. Gracias por la Universidad de Chile, gracias Chile por todo … hasta pronto”.

Consignar que tras la partida de Vaz, los estudiantiles se aseguraron con la llegada de Sergio Vittor y están a detalles de abrochar la incorporación del argentino Lucas Aveldaño.

ATON Chile