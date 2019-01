Presidente de la "U" y el anhelo del estadio propio: “Es un compromiso y lo voy a cumplir”

El presidente de Universidad de Chile, Carlos Heller, afirmó que uno de sus grandes sueños al mando de la institución es llevar a cabo la construcción de un estadio para Universidad de Chile. Intención que tiene antes de dejar su cargo en el cuadro estudiantil.

“La gente no sabe la cantidad de problemas que uno sufre para manejar esta institución”, comenzó diciendo el mandamás en dialogo con La Tercera.

Bajo esa misma lógica, Heller expresó lo difícil que es estar en su cargo, porque pierde dinero al estar al mando de los “universitarios”. “Si el equipo pierde, es tu culpa y te agarran a garabatos. Te hacen pebre por todos lados y además, pierdo plata”.

Otro de los temas que tocó el presidente de la “U” es su gran anhelo: el sueño del estadio propio. “No es fácil. Algún día lo voy a lograr y ahí, a lo mejor me voy, con el estadio construido. Y quizás con la Copa Libertadores”.

“Vamos a seguir trabajando callados, porque cada vez que hablo, se me viene el mundo encima y me empiezan a corretear. Los astros los veo mucho más alineados que otras veces. No quiero ilusionar a la gente, pero espero tener pronto buenas noticias”, finalizó.