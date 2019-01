Jefe del Dakar admitió negociaciones para que la competencia vuelva a Chile

Desde el 2015 que el rally Dakar no pasa por territorio chileno Se ha especulado con un posible retorno, geográficamente ha estado cerca, pero hasta ahora el deseo de pilotos nacionales y extranjeros no se ha podido solidificar. “Decidimos que este año Chile no será parte del Rally Dakar 2019. Hoy enfrentamos una situación fiscal muy delicada”, dijo la ministra del deporte, Pauline Kantor, en mayo del año pasado. La carrera se disputará solamente en Perú.

Desde la organización admitieron que hay acercamientos con el Gobierno chileno para traer de vuelta el Dakar, sin embargo, faltan muchos detalles para llegar a un acuerdo.

“Hay una voluntad común sobre la construcción de un nuevo Dakar chileno, pero nada más por el momento”, le dijo el director de la competencia, Etienne Lavigne, al diario El Mercurio.

El dinero es la principal piedra de tope. “La parte financiera es fundamental, porque armar un Dakar es un presupuesto gigante. Hay recursos con los competidores, porque no tenemos nunca la exactitud de tener todos los años el mismo nivel de participación. Están los recursos de los patrocinadores. Hay una diferencia súper grande entre los sponsors aquí y en Europa. Nosotros tenemos gastos y tenemos que ajustar la parte de recursos financieros con los países a fin de trabajar correctamente. No podemos perder plata y es un poco la dificultad que existe”, explicó el directivo.

Una alternativa que se ha barajado es que al aporte público se sumen los privados. “Para nosotros no es un problema. Si quieres buscar un buen camino para construir cosas no puedes cerrar puertas. La mejor manera de trabajar de una manera positiva es estudiar todos los esquemas de trabajo que podemos hacer, una parte pública, una parte privada. Pero necesitamos una posición clara del Gobierno para saber las cosas que podemos hacer”, expresó Lavigne.

Pese a la falta de certezas, ya se ha hablado de probables escenarios ante un eventual regreso del Dakar. “Sí o sí hablamos de una largada, es seguro, pero cuántas etapas, no lo sabemos. Los acuerdos financieros que podemos imaginar no los conocemos hasta ahora. Hay intercambios, pero avanzamos poco a poco”, comentó el director de la competencia.

Lavigne dijo que ya tienen un proyecto listo, aunque no quiso dar detalles. Necesita de un proyecto concreto del Gobierno para llevarlo a cabo. “Vamos a rearmar nuestros intercambios al final de esta edición (de la carrera)”, finalizó.